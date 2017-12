Jonge werknemer wil 13de maand, goede sfeer en maaltijdcheques

Jongeren tussen 18 en 22 jaar gaan voor hun eerste job vooral op zoek naar een bedrijf waar de sfeer goed zit. Deze zogenaamde Generatie Z vindt opleidingen belangrijk en zou als andere voordelen in het loonpakket opteren voor een dertiende maand, maaltijdcheques en een bedrijfswagen. Dat blijkt uit een onderzoek van Partena Professional.

Wie medewerkers wil aanwerven, moet goed op de hoogte zijn van de wensen die momenteel hoog scoren bij de sollicitanten. Gezien de enorme concurrentiestrijd die woedt om nieuwe talenten binnen te halen, hebben de werkgevers met de juiste vinger aan de pols, een stevig streepje voor. "Om hen duidelijk te maken waar de prioriteiten van de jonge kandidaten liggen, hebben we een uitvoerig onderzoek gedaan", zegt Christel Bleyens, districtmanager Partena Professional Limburg.

"Een eerste conclusie is dat de jobkeuze het meest wordt beïnvloed door de goede werksfeer en de toffe collega's. Zowel de Generatie Z (18-22 jaar) als de Generatie Y (22-37 jaar) plaatsen die voorwaarde op de eerste plaats. Daarna volgen een hoog loon en een beperkte afstand naar het werk. De iets oudere generatie wil het liefst dichtbij huis werken." Andere troeven die jonge werknemers kunnen lokken zijn een glijdend uurrooster, de mogelijkheid om in het buitenland te gaan werken en het volgen van opleidingen. De optie om van thuis te werken en deeltijds aan de slag te kunnen, laat de jongeren evenmin onberoerd.

Vakantiedagen

Als er een loonpakket wordt voorgesteld, houden werkgevers best rekening met de extraatjes waar de jongeren het meest gevoelig voor zijn. "Het onderzoek toont aan dat de instromers het liefst een dertiende maand zouden willen ontvangen", aldus nog Christel Bleyens. "Bijna even gegeerd zijn de maaltijdcheques. Een bedrijfswagen is voor zowat een derde van de jongeren belangrijk. De werkgevers die er nog wat extra verlofdagen en een hospitalisatieverzekering tegenaan gooien, komen helemaal in de bovenste schuif te liggen."

