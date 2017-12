Juvi werd jarenlang verwaarloosd en moet zijn oude dag doorbrengen in het asiel: “Hij is nochtans zo lief”

Genk - In deze periode brengen een heleboel mensen de feestdagen door met vrienden of familie. Maar terwijl we met z’n allen genieten van de sfeer en de huiselijke gezelligheid, zitten de asielen vol met dieren die verlangen naar een warme thuis. Om hen een grotere kans te geven op een mooier nieuw jaar, zetten wij een week lang asieldieren uit heel Vlaanderen in de kijker. Vandaag: hond Juvi.

Negen levensjaren gingen voorbij en plots moest hij weg. Weg van huis. Weg van het gezin. Zo belandde de hond Juvi vorige zomer als zoveelste niet langer gewenste hond in het dierenasiel van Genk.

Graatmager en met doorligwonden kwam hij binnen. Na onderzoek bij de dierenarts bleek hij ook artrose te hebben in beide ellebogen en aan de ruggenwervels. Gevolgen van het zware leven dat hij achter de rug had.

“Hij leefde veel buiten en moest zich altijd in z’n eentje bezighouden”, zegt Jos Jongen van Dierenasiel Genk. “Niemand had tijd voor hem. Hij werd gewoon aan zijn lot overgelaten. En dat terwijl hij niets liever wil dan deel uitmaken van een gezin. Hij wil genieten van een leven in huis in plaats van in een kille schuur.”

Juvi heeft veel meegemaakt en heeft het nu ook moeilijk in het asiel. “Maar ondanks alles blijft hij zo vrolijk als hij mensen ziet. Sinds een tweetal weken is hij zelfs chef Bureau bij ons. Hij heeft er een grote mat gekregen en mag bij het personeel komen knuffelen. Dat bevalt hem prima en hij is er heel rustig!”

Foto: Dierenasiel Genk

Juvi houdt van mensen, van spelen en van knuffelen. Van erbij zijn en simpelweg erbij horen. En vergis je niet: met zijn negen jaar is Juvi allesbehalve oud. Zoals iedere hond heeft hij zowel nood aan activiteit als aan voldoende rust.

“Hoe de ideale thuis voor Juvi eruitziet? Een huis met een tuin, waar hij ook binnen mag leven, en een baasje dat veel aandacht voor hem heeft. Andere dieren zijn voor Juvi geen optie. Iets grotere kinderen - want hij weegt tenslotte 40 kg - moet wel zeker kunnen.”

Kan jij niet aan de puppyoogjes weerstaan en wil je deze hond adopteren? Stuur dan een mailtje naar info@dierenasielgenk.be of bel naar 089 357 009, van maandag tot en met zaterdag tussen 15u en 18u.