Burgemeesters hebben zelf met Uplace aan tafel gezeten om alternatief te bespreken

Machelen / Diegem / Vilvoorde - De SP.A-burgemeesters van Machelen en Vilvoorde, Jean-Pierre De Groef en Hans Bonte, hebben zelf aan tafel gezeten met Uplace om te spreken over een alternatief project. Dat zeggen verschillende bronnen op basis van documenten waarvan de vertrouwelijkheid donderdag is opgeheven.

Jo De Ro, Open VLD-schepen in Vilvoorde, benadrukt dat hij niet op de hoogte was van de gesprekken van burgemeester Bonte. “Ik ben zwaar ontgoocheld. Dit is een majeur politiek probleem voor onze stad (Vilvoorde voert al jaren een juridisch strijd tegen de komst van Uplace, nvdr.)”, aldus De Ro.

“Kotsbeu”

Donderdag hebben oppositiepartijen Groen en SP.A de vertrouwelijkheid van de verslagen van de stuurgroep die de brownfieldconvenant opvolgt, doorbroken. Uit die verslagen zou volgens hen blijken dat Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) via zijn vertegenwoordiger actief geijverd heeft voor Uplace Light, zeg maar een afgeslankte versie van het veelbesproken winkelcomplex in Machelen. Minister Muyters reageerde furieus op de aantijgingen en zei dat hij de “verdachtmakingen kotsbeu is”.

Intussen is beslist de vertrouwelijkheid van de documenten op te heffen. En daaruit blijkt volgens verschillende bronnen dat niet de Vlaamse regering en Philippe Muyters geijverd hebben voor Uplace Light, maar dat er wel gesprekken zijn geweest tussen Uplace en burgemeesters Hans Bonte (SP.A) en Machelen (Jean-Pierre De Groef). Tijdens die gesprekken zou gesproken zijn over een alternatief project.

Jo De Ro, de Open VLD-schepen in Vilvoorde die het Uplace-dossier al lang opvolgt, is niet te spreken over de demarche van zijn burgemeester. “Ik was er niet van op de hoogte dat Bonte die gesprekken met Uplace heeft gevoerd. Ik ben zwaar ontgoocheld. Dit is een majeur politiek probleem voor onze stad. Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid met welk doel onze burgemeester daar aan tafel is gaan zitten met Uplace.”

Uit andere documenten blijkt wel dat burgemeester Bonte bezwaren heeft gemaakt bij het verslag van Uplace-bemiddelaar Wim Van Asschot. In een mail aan Van Asschot spreekt Bonte onder meer van een “gekleurd” en “absurd verkeerd verslag” en van een “intentioneel rapport”.