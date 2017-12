Zo ziet het vernieuwde pensioen eruit: voor elke ambtenaar anders

De kans bestaat dat een kleuterjuf op een andere leeftijd met pensioen gaat dan een leraar LO, ook al zijn het beide leerkrachten. Dat is het gevolg van het wetsontwerp dat Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) vandaag op de regeringstafel legt. Het bepaalt aan de hand van vier criteria of je een zwaar beroep hebt en hoeveel vroeger je met pensioen kan. Voortaan is niet meer de beroepsgroep, maar de functie doorslaggevend.

Last van stress? Klopt u veel overuren? Voert u fysiek zware (nacht)arbeid uit? Of zijn er veiligheidsrisico’s verbonden aan uw beroep? Het zijn alvast de vier criteria die minister Bacquelaine in zijn ...