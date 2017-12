Eerste staking bij Ryanair geen onverdeeld succes

De eerste staking bij Ryanair, waarbij de Duitse piloten vandaag/vrijdag van 5 tot 9 uur het werk neerleggen, lijkt vooralsnog geen onverdeeld succes. Op Frankfurt, de grootste luchthaven van Duitsland, zouden alle vluchten plaatsvinden zoals gepland.

In Frankfurt stonden vanochtend zes vluchten gepland. Geen enkele moest worden geannuleerd worden. Passagiers reageerden opgelucht. Op de luchthaven Schönefeld in Berlijn zijn al drie Ryanair-vluchten vertrokken. Vier andere staan normaal aangekondigd op het bord, één met enkele uren vertraging. Ook in Beieren zouden de drie geplande vluchten gewoon kunnen plaatsvinden.

Het was de pilotenvakbond Cockpit die tot de actie had opgeroepen, omdat Ryanair de vakbond nog niet heeft erkend. Begin januari staan er echter nieuwe gesprekken gepland. De werkonderbreking vrijdagochtend dreigde een twintigtal vluchten te beïnvloeden, goed voor zo’n drieduizend passagiers.

De staking in Duitsland is de eerste sinds de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair in 1985 werd opgericht.