HR en de drukke dagen voor Kerstmis

Bij drukke eindejaarsjobs denken we spontaan aan politieagenten, buschauffeurs of medewerkers van supermarkten. Maar ook bij de klantenadviseurs van HR-dienstverlener Securex kan het dan behoorlijk druk zijn. “In de week voor Kerstmis komt alles samen.”

Jolien De Maeijer is client advisor bij Securex. Haar taak is om klanten te adviseren rond HR-gerelateerde onderwerpen. “Dat gaat vrij breed: van loonberekening en ontslag tot de specifieke wetgeving gerelateerd aan een bepaalde sector”, zo vertelt ze. Jolien staat in voor het zogenaamde first line contact met klanten. “Maar als het om heel specifieke materie gaat, dan hebben wij ook een team van juristen ter beschikking om op alle vragen te kunnen antwoorden.”

Master geschiedenis

Zelf werkt ze zeven jaar als client advisor. “Ik vind dat constante contact met klanten wel aangenaam”, klinkt het. Jolien heeft een master geschiedenis en kreeg na een eerste werkervaring bij een uitzendkantoor de smaak van de sociale wetgeving te pakken. “Securex heeft mij verder opgeleid.”

Maar ook na die opleiding is er permanente bijscholing. Ze stelt ook zelf vast dat de sociale wetgeving de laatste jaren alsmaar uitgebreider en complexer is geworden. “Het is moeilijk om alle sectoren te kunnen blijven opvolgen, en bovendien hebben die sectoren ook nog subsectoren. Vroeger had je eerder algemene wetgeving en enkele uitzonderingen erop. Vandaag kunnen vele sectoren een eigen invulling geven aan de betreffende wetgeving”, weet ze. “Daarom opereren wij als organisatie steeds meer sectorgericht, wat inhoudt dat ik me zelf ook nog meer zal specialiseren in de sector-gebonden wetgeving.”

Hectische week voor kerst

Eén constante is wel de drukte met eindejaar. “De drukste periode van het jaar. Klanten beseffen dat niet altijd”, vertelt ze. “De week voor Kerstmis komt alles samen, vooral omdat heel veel klanten collectief sluiten, terwijl dit anders meer gespreid verloopt. Enerzijds is er de klassieke loonberekening, maar daar komen ook nog de eindejaarspremies bij, in sommige sectoren ecocheques, vakantiegeldberekeningen bij vermindering arbeidsduur of voor mensen die door ziekte hun vakantiedagen niet konden opnemen.”

