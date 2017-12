Nooit ver gezocht: een job bij VDAB

Op zoek naar een job, of heb je altijd wel oog voor nieuwe kansen? Dan komt ooit VDAB wel eens in beeld. Maar hoe zou het zijn om zélf de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding jouw werkgever te mogen noemen? Je vindt er zoveel verschillende types jobs, dat we graag enkele VDAB-medewerkers de mogelijkheden in de verf laten zetten.

Teamleider Finance Oost-Vlaanderen Leen De Vylder is leidinggevende voor de aankoopdienst voor kantoor- en opleidingsmateriaal. Starten bij VDAB deed ze als bemiddelaar – toen nog arbeidsconsulente. “Via interne examens kwam ik terecht in een financiële rol. Mijn achtergrond als opvoedster kan ik daarbij prima gebruiken als teamleider. De meeste van onze teamleden hebben geen financiële achtergrond. Dankzij interne opleidingen kan je je op eigen tempo ontplooien. VDAB is niet de eerste organisatie waar je aan denkt als financieel profiel, maar we hebben nu zelfs op strategisch- en managementniveau nieuwe financeprofielen nodig.”

De uitdagingen in haar job? “Bestellen, ontvangen en betalen zijn de kerntaken van de aankoopdienst. Vanaf 1 januari 2018 gaan we volledig digitaal. Alle facturatie gaat dan helemaal paperless – en daar komt nog heel wat bij kijken.”

Elk diploma welkom

Nog een sterk en atypisch VDAB-loopbaantraject doorliep Lore Vanhie, clustermanager Business support, Retail en IT bij VDAB in Leuven. Ook Lore begon bij VDAB als bemiddelaar na een zorgloopbaan. “Ik heb kinesitherapie aan de KU Leuven gestudeerd en eerst acht jaar in een ziekenhuis gewerkt. Via een extern examen voor bemiddelaar ben ik gestart om langdurig werkzoekenden te begeleiden vanuit een werkwinkel. Na drie jaar kwam er een vacature vrij als teamleider. Toen kon ik op masterniveau aan de slag. Ik ben tien jaar teamleader geweest, tot ik in november begon als clustermanager.” Maar wat is een cluster? “In mijn geval gaat het om business support, retail en IT. Ik ben verantwoordelijk voor een 100-tal mensen, gecoacht door 6 teamleiders. Bij VDAB kun je met heel diverse achtergronden aan de slag. Ik heb collega’s die archeoloog of pedagoog zijn!”

“Als bemiddelaar kun je dus met heel wat verschillende diploma’s aan de slag, op voorwaarde dat je minstens je hogere studies hebt afgemaakt. VDAB houdt zoveel mogelijk rekening met je competenties, ook binnen je job. Horizontale uitwijkmogelijkheden zijn er altijd volop, dus vastroesten is er niet bij.” Het wordt een druk jaar voor Lore. “En of’, lacht ze. “Ik moet me inwerken in het financiële luik, extern en intern contacten leggen, overleggen met lokale besturen, sectororganisaties, opleidingsverstrekkers… we willen nog meer betekenen voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers als het aankomt op levenslang leren. Ik bijt me graag vast in nieuwe dingen. Dat mijn visie nu echt mee onze richting bepaalt, is een mooie beloning.”

Elektrische auto’s

In je opleidingsaanbod is bijblijven de boodschap. Dat geldt zeker voor technologie. Hendrik Moyson is bachelor mechanica optie autotechnieken en werkt al 18 jaar als instructeur automechanica voor VDAB. “We leiden werkzoekenden op die al in de garage gewerkt hebben of mensen die zich omscholen. Studenten hebben we ook. Leren betekent hier blended learning: twee dagen individueel thuis de leerstof doornemen, gekoppeld aan een online toets. Het praktijkgedeelte vindt plaats in het VDAB-opleidingscentrum. Na 18 jaar instructeur zijn, is er veel veranderd. De arbeidsmarkt evolueert. De opleidingen passen we aan voor de nieuwe beroepsprofielen die de sector vraagt. Er is nu bij VDAB een basisniveau bandenmonteur sneldienst, een niveau onderhoudsmecanicien en een niveau polyvalent mecanicien.”

Maar er is meer. “Elektrische of hybride voertuigen en gasvormige brandstoffen staan volop in de belangstelling”, zegt de instructeur. “Onze knowhow over LPG en nu CNG, vloeibaar aardgas (LNG) en waterstof ben ik volop aan verdiepen. Omdat we nauw samenwerken met bedrijven die met die technologie bezig zijn, geef ik ook opleiding aan inspecteurs van de technische keuringen over Belgische en Europese regelgeving. Of aan monteurs bij importeurs van automerken, over de certificering voor LNG-auto’s. Deze job is superdivers. Technische kennis, willen bijleren en graag en duidelijk je boodschap overbrengen is wel de basis om VDAB-instructeur te worden.”

