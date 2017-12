Vrouwen aan het roer bij de Vlaamse overheid

“Een orkest dirigeren of een organisatie leiden is niet zo heel erg verschillend” (Claire Tillekaerts, Gedelegeerd Bestuurder Flanders Investment & Trade) Foto: Jobat.be

Twee vrouwen die aan het roer van een instelling bij de Vlaamse overheid staan. En die allebei een duidelijk navigatieplan voor ogen hebben om hun organisatie de toekomst binnen te loodsen. Die twee vrouwen leken ons ideale kandidaten om een aantal vragen over leiderschap te stellen. Het woord is aan Claire Tillekaerts en Karine Moykens.

Claire, hoe zou je je leiderschapsstijl omschrijven?

Claire: “Ik ben een grote voorstander van inclusief leiderschap. Dat is een leiderschapsstijl waarbij je midden tussen de mensen staat zodat ze zich geroepen voelen om mee na te denken hoe ze de organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen. Anno 2017 betekent leidinggeven niet langer je medewerkers allerlei zaken opdragen, maar veel meer hun input en engagement vragen om samen tot sterke resultaten te komen. Wat ik vooral verwacht, is dat we vanuit een gedeelde missie en visie samen de kernwaarden van FIT (integriteit, klantgerichtheid, kwaliteit en efficiëntie) uitdragen en vormgeven.”

Welke leiderschapsfiguur inspireert je?

Claire: “Van m’n partner, Dirk Brossé, heb ik geleerd dat een orkest dirigeren of een organisatie leiden eigenlijk niet zo heel erg verschillend is. Het is een kwestie van coördineren maar ook van je muzikanten of medewerkers de ruimte geven om hun muzikaal talent of expertise zo maximaal mogelijk tot hun recht te laten komen en zo een mooi harmonieus geheel te vormen. Ja, sturen is als leidinggevende heel belangrijk. Maar je mensen voldoende ruimte geven zodat ?ze de beste versie van zichzelf kunnen worden, is dat evenzeer.”

Welke stereotiepe beelden rond vrouwen en leiderschap zou je de wereld uit willen helpen?

Claire: “Hoewel de algemene mindset over vrouwen in leidinggevende functies de voorbije jaren erop vooruitgegaan is, stel ik vast dat er in de praktijk nog altijd veel te weinig vrouwen aan het hoofd van organisaties staan. Ik denk dat we in de opvoeding – zowel thuis als op school – nog een hele weg af te leggen hebben. Je kunt niet vroeg genoeg aan jonge kinderen meegeven dat vrouwen en mannen elkaars gelijken zijn. De boodschap die zou moeten doordringen is dat het niet je gender maar je capaciteiten zijn die je loopbaan bepalen.”

Welk advies zou je willen meegeven aan vrouwen die het voelen kriebelen om leiding te geven?

Claire: “Heb de guts om voluit voor je ambities te gaan. Doet er zich een opportuniteit voor, spring dan op de trein. Laat je vooral niet leiden door je angsten om te falen. Het is geen schande om te falen, wel om niet te proberen weer op te staan en er opnieuw voor te gaan.”

