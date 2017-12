Voetbalclub is het spuugzat: opnieuw slaan vandalen toe in gebouw

Staden - In de nacht van donderdag op vrijdag is er opnieuw ingebroken in de accommodatie van voetbalclub SK Staden. “We zijn het spuugzat. Onze medewerkers raken gedemotiveerd”, zegt voorzitter Brecht Seys.

Voetbalclub SK Staden werd al meermaals het slachtoffer van inbraken. Vandalen bekladden onder andere al met ketchup de muren van de accommodatie op de sportsite De Wankaarde. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag werd er schade toegebracht aan de infrastructuur van de voetbalvereniging.

“Vandalen stampten de deuren van de vergaderzaal in, maakten onze nieuwe radio kapot en spoten een brandblusser leeg. Al een vijftal keer sloegen ze hier toe”, zegt voorzitter Brecht Seys. De voetbalvereniging is het meer dan zat. “Telkens bij de start van een schoolvakantie worden hier vandalenstreken gepleegd. Heel wat vrijwilligers zetten zich in voor onze voetbalvereniging. Voor hen is dit echt ontmoedigend.”

Camera’s

SK Staden hoopt nu dat er camera’s worden ingezet op de site De Wankaarde zodat de vandalen gevat worden. “Het is hoog tijd dat er ingegrepen wordt. Onze club is momenteel ten einde raad”, benadrukt de voorzitter.

Ook de nabijgelegen boogschuttersclub kreeg ongewenste bezoekers over de vloer. “Er is niets gestolen, maar de vandalenstreken hebben echt een impact op de werking van onze clubs.”

Extra patrouilles

Het gemeentebestuur is op de hoogte van de vandalenstreken op De Wankaarde. “Het komend jaar zetten we al in op camera's nabij glasbollen in Staden. Daarmee willen we sluikstorters pakken. We bekijken ook de situatie op De Wankaarde. Ik zal alvast vragen om extra's politiecontroles in de buurt”, belooft burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD).