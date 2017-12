Zodra je kan spreken, mag je een vraag stellen in Kortrijk

Kortrijk - Kortrijk schaft de minimumleeftijd voor Kortrijk Spreekt af. Zodra je kan spreken, kan je een vraag stellen, weliswaar van algemeen belang.

Voortaan kan iedereen een vraag stellen Piet Lombaerts

Via Kortrijk Spreekt mag je net voor de maandelijkse gemeenteraad je zegje doen voor de aanwezige gemeenteraadsleden. In het verleden werd al dikwijls gebruikgemaakt van het systeem door de burger. Er was een leeftijdsgrens van 16 jaar. En je kan geen spreektijd vragen voor private aangelegenheden. Daar zijn andere kanalen voor. De voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad Piet Lombaerts (N-VA) bekijkt de vragen ook vooraf en oordeelt of ze kunnen gesteld worden. Die vragen moeten het algemeen belang dienen.

Half uur spreektijd

Zo is al eens geïnterpelleerd over de komst van windmolens in het zuiden van Kortrijk, over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, over het tekort aan sportieve mogelijkheden voor allochtone jongeren enz... . Een mondelinge repliek komt er normaal niet, wel schriftelijk.

“We willen het half uurtje spreektijd net voor de Kortrijkse gemeenteraad behouden”, zegt Piet Lombaerts. “Maar om de publieksvragen toegankelijker te maken wordt de leeftijdsvoorwaarde opgeheven. Voortaan kan elke Kortrijkzaan, ongeacht zijn of haar leeftijd, een vraag richten aan het college. Door de leeftijdsvoorwaarde op te heffen, krijgen ook de allerjongste inwoners van de stad de kans om het stadsbestuur vragen te stellen.”

Geen onnozel karakter

In Gent bestaat een gelijkaardig forum vanaf 12 jaar, maar Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen. Alle partijen in Kortrijk gaan akkoord met het initiatief.

Vragen die afgewimpeld worden, krijgen wel een schriftelijk antwoord. De jongste vraag van het burgerinitiatief Turbo bijvoorbeeld werd afgewimpeld omdat ze te technisch was. Eenzelfde antwoord kan je ook krijgen als je 1777 belt. Dat is het algemeen nummer van de stad Kortrijk waarbij je gelijk welke vraag kan stellen, ook wie jong en minder jong is. De stad antwoordt in principe op alle vragen. Tenzij ze een onnozel karakter hebben. Er is ook Kortrijk Spreekt op Toer en er was Zilveren Kortrijk Spreekt.