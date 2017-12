Jabbeke - Een jaar nadat een ongeval hem bijna het leven heeft gekost, gaat het opnieuw goed met Niels Versyck (23) uit Jabbeke. Hij belandde in 2016 net voor Kerstmis in het ziekenhuis en lag lange tijd in coma. “Maar nu worden het mooie feestdagen”, zegt hij.

Kerstmis maakte hij vorig jaar niet bewust mee. En ook tijdens Nieuwjaar en zijn eigen verjaardag in januari lag hij in het ziekenhuis in coma. Maar exact een jaar nadat hij in kritieke toestand werd ...