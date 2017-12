Een jaar was het stil, maar nu is er eindelijk genoeg geld gevonden om de vredesklokken weer te laten luiden

Mesen - De 58 klokken van de vredesbeiaard, die gefinancierd werden met giften uit Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, luiden al meer dan een jaar niet meer door een defect. De stad springt nu bij voor de herstelling.

“Mesen is een vredesstad met een vredestoren, vredespark, vredesschool en Peace Village”, zegt burgemeester Sandy Evrard (MLM). “We hebben ook een vredesbeiaard in de toren van de Sint-Niklaaskerk, maar die is al een hele tijd defect. We willen dat die opnieuw weerklinkt in Mesen.”

“Daarom doen wij nu een duit in het zakje voor de herstellingswerken. De kosten voor de herstelling worden geraamd op 30.000 euro. De stad staat in voor twee derde van de kostprijs met een maximum van 20.000 euro, een serieuze hap in onze begroting. De klokken luiden niet alleen voor de toeristen in Mesen, maar ook voor de eigen inwoners.”

De kerkfabriek staat in voor de overige kosten en de uitvoering van de herstelling. “De vredesbeiaard bestaat uit 58 grote en kleine klokken”, zegt Eddy Menu, voorzitter van de kerkraad van Mesen.

Ingewijd door paus

“De eerste vredesklok werd in 1985 ingewijd door paus Johannes Paulus II. Na meer dan dertig jaar is de vredesbeiaard defect, voornamelijk door slijtage. Al zeker een jaar lang is er geen klokkenspel meer te horen.”

De beiaard was het levenswerk van wijlen Albert Gekiere. “Hij financierde die met giften vanuit onder meer Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Dat zijn de landen die tijdens WO I gevochten hebben in Mesen. Er is nog een deel van de giften over.”

Levenswerk

“Dat mogen wij gebruiken om het laatste deel van de herstelling te financieren. Zonder de steun van de stad was dit echter niet mogelijk. Een mooier kerstcadeau konden we ons niet wensen.”

Evrard is trots dat hij het levenswerk van Gekiere in stand kan houden. “We waren het niet altijd eens met elkaar toen hij oppositie voerde voor de toenmalige CVP en ik schepen van Toerisme was, maar hij zou dit zeker geapprecieerd hebben”, klinkt het