Sevilla zet aan kanker lijdende trainer Eduardo Berizzo aan de deur

FC Sevilla heeft vrijdag zijn Argentijnse trainer Eduardo Berizzo, die nog maar sinds 15 december terug op het trainingsveld stond nadat hij moest geopereerd worden voor prostaatkanker, ontslagen. Dat maakte de club vrijdag bekend.

Een voorlopige vijfde plaats in de Primera Division volstaat niet voor het bestuur van Sevilla. “De raad van bestuur is vrijdagavond samengekomen, en heeft beslist Berizzo weg te sturen wegens de slechte resultaten”, klinkt het in een mededeling.

De 48-jarige Argentijnse coach onderging op 28 november een chirurgische ingreep. Sinds zijn wederoptreden behaalde Sevilla één op zes. Woensdag werd er nog met 3-1 verloren van het Real Sociedad van Adnan Januzaj.