Samuel Bastien gaat met Chievo spectaculair onderuit tegen Bologna

Chievo heeft vrijdag op de achttiende speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-3 verloren van Bologna. Samuel Bastien mocht starten voor Chievo, maar werd in de tweede helft naar de kant gehaald.

Toen Bastien na 69 minuten naar de kant ging, stond Chievo 1-2 achter. Mattia Destro (4.) opende al vroeg de score, Roberto Inglese (32.) bracht de thuisploeg op gelijke hoogte. Na de rust bracht Simone Verdi (50.) de bezoekers weer op voorsprong. Fabrizio Cacciatore (85.) maakte kort voor tijd gelijk, maar met zijn tweede goal bracht Destro (90.) in het slot de driepunter in het laatje voor Bologna.

Bologna schuift voorlopig op naar de negende plaats, Bastien en Chievo zijn dertiende. Voor Bastien was het de zesde basisplaats dit seizoen, de vijfde op een rij.

Ruud Boffin kwam niet van de bank bij het Turkse Antalyaspor, dat het in eigen huis opnam tegen de bijna-naamgenoten van Alanyaspor. Vagner Love (22.) had de bezoekers eerst op voorsprong gebracht, Emre Gural maakte tien minuten later gelijk. Kort na de rust ging de thuisploeg er via Deniz Kadah (51.) overheen. Met een tweede doelpunt legde Gural (84.) de 3-1 eindstand vast.