De flaters van de avond: gat in de lucht voor Teo, Roef incasseert knullig doelpunt

Voor Lukasz Teodorczyk was het opnieuw geen plezierige avond. De Pool kon ondanks een resem kansen alweer niet scoren en vooral zijn doelpoging in de 42ste minuut was pijnlijk. Een knal van Onyekuru werd gepareerd door Van Crombrugge, waarna Teodorczyk vrij spel leek te krijgen. De topscorer van vorig seizoen trapte echter een gat in de lucht. Ook in Waasland-Beveren beging een Anderlechtenaar een gruwelijke misser: