Fans KV Oostende richten zich tot Marc Coucke

Het nakende vertrek van Marc Coucke als voorzitter van KV Oostende zat de fans van de Kustboys duidelijk dwars. Zo waren er in de tribunes al bordjes tegen het vertrek te zien en al na enkele speelminuten stegen de woorden “laat je ploeg maar in de steek” op uit het bezoekende vak. Het zal Coucke, die zelf aanwezig was op de Freethiel, weinig plezier hebben gedaan. De fans van Waasland-Beveren, die deze week coach Philippe Clement zagen verkassen naar Racing Genk, deden overigens vrolijk mee met het hele tafereel.