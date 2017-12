Dief en slachtoffer samen naar rechter tegen de fiscus

Een boekhoudster die 600.000 euro stal van haar werkgever zal daarvan niets kunnen terugbetalen. Reden? De fiscus gaat met al haar bezittingen aan de haal, door het gestolen geld te belasten en ook nog een fikse boete op te leggen. Het slachtoffer blijft met lege handen achter. Dief en slachtoffer zijn nu samen naar het Hof van ­Cassatie gestapt. Tegen de fiscus.

“Het hof is van oordeel dat aan de belastbaarheid van verduisterde gelden niet kan worden ­getwijfeld.” Met die zin maakte het Antwerpse hof van beroep een einde aan de hoop van een gedupeerd werkgever om zowat 600.000 euro aan gestolen geld te recupereren. De dief – de boekhoudster van het bedrijf – was er in een periode van zes jaar met zowat 600.000 euro vandoorgegaan. Bewust te veel betaalde RSZ, die ze nadien op haar eigen rekening liet terugstorten.

Ze werd betrapt en strafrechtelijk veroordeeld. Maar toen het bedrijf de schade wilde recupereren, was daar plots de fiscus. Die oordeelde dat de systema­tische manier waarop het geld door de dief was gestolen van haar werkgever omschreven kan worden als “een beroepswerkzaamheid”. En dus had de vrouw die inkomsten moeten aangeven. “Het verduisteren van gelden van uw werkgever impliceert dat u onjuiste aangiftes hebt ingediend, mét het oogmerk de belasting te ontduiken. Daarom dient een belastingverhoging van 50 procent te worden toegepast”, zo redeneert de fiscus. Alles samen wordt zowat 450.000 euro aan extra belastingen geheven van de dief. Genoeg om ervoor te zorgen dat voor het slachtoffer niets meer te recupereren valt.

Geld geblokkeerd

De dief en de werkgever zijn nu allebei naar het Hof van Cassatie getrokken, in de hoop de fiscus zo tegen te houden. Het geld staat ondertussen geblokkeerd op een rekening, in afwachting van de juridische afloop. Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie zal het dossier nu ­onderzoeken. Later is het aan het Hof om de juridische knoop door te hakken.

De woordvoerder van de fiscus kan zich niet uitspreken over dit dossier. Maar dat er belastingen worden geheven op gestolen geld vindt Francis Adyns “de normaalste zaak van de wereld”. “Alle inkomsten worden belast, dus ook illegale. Dat is een van de eerste zaken die je leert als je bij de fiscus komt werken. Al ­bestaat er geen systematische screening van alle vonnissen en arresten om te zien of er ergens illegale inkomsten belast kunnen worden.”

Toch stelt fiscaal specialist ­Michel Maus zich vragen. “Juridisch is het inderdaad eenvoudig. Ook illegale inkomsten zijn belastbaar en de fiscus krijgt altijd voorrang. Zonder rekening te houden met de eventuele slachtoffers. Maar je voelt wel dat dit in strijd is met de menselijke logica. Die zegt dat het slachtoffer voorrang zou moeten krijgen op de fiscus, of toch minstens op gelijke voet zou moeten staan met de fiscus. De manier waarop de wet nu ineen steekt, lijkt te wringen met het recht op eigendom en met de discriminatieregels.”