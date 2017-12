AA Gent heeft nieuwe Kums én nieuwe Depoitre in het vizier

AA Gent hoopt eindelijk de verbindingsman op het middenveld op het spoor te zijn naar wie het zoekt sinds het vertrek van Sven Kums. Het gaat om de 27-jarige Deense middenvelder Anders Christiansen van de Zweedse kampioen Malmö.

AA Gent heeft zijn zinnen gezet op Christiansen en wil er vol voor gaan. Bij Malmö is hij een ploegmakker van ex-Buffalo Lasse Nielsen. Christiansen heeft een vergelijkbaar profiel als Kums, al is hij een tikje aanvallender ingesteld. Hij trapt vaker op doel en recupereert de ballen hoger op het veld.

Christiansen versierde in 2014 een transfer naar het Italiaanse Chievo, maar kon zich daar niet doorzetten. Bij Malmö stond hij vast in de ploeg. De Zweedse competitie is begin november afgelopen. Christiansen versierde vier caps bij de Deense nationale ploeg, maar de laatste dateert van 2014.

De komst van een nieuwe middenvelder zou de doodsteek zijn voor Damien Marcq. Zulte Waregem-coach Francky Dury zong op zijn persbabbel gisteren de lof van de Franse middenvelder, maar “het enige probleem zit misschien in het budgettaire plaatje.”

En ook de nieuwe Depoitre?

AA Gent had nog een prioriteit op de transfermarkt: een stevige spits. Daarvoor mikt het op de 25-jarige Curaçaose spits Rangelo Janga, 1, 92 meter groot. Hij heeft al medische tests afgelegd, maar rond is de deal nog niet.

Janga heeft een vreemd carrièreverloop. Na periodes bij Willem II en Excelsior belandde hij bij het Cypriotische Omonia Aradippou. Daarna trok hij naar de Nederlandse tweedeklasser Dordrecht en belandde dan bij het Slovaakse Trencin. Daar zit hij nu aan 14 goals in 1 7 matchen.

Bij Gent hopen ze dat hij een nieuwe Depoitre wordt, een laatbloeier die de sceptici ongelijk geeft en zich weet door te zetten op een hoger niveau.