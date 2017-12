Op kerstbezoek bij Youri Tielemans: “Bij Monaco vinden ze dat ik klink als een veertigjarige”

Als hij zijn raam opent, hoort hij de branding van de Middellandse Zee. Als zijn trainer hem slechts een minuut laat invallen, borrelt de vernedering op. Als Kevin De Bruyne aan de alarmbel trekt, haalt hij de schouders op. En als hij Anderlecht slaag ziet krijgen van Club Brugge, krijgt hij het week in de maag. Op kerstvisite in het mondaine Monaco bij Youri Tielemans (20), de duurste ­uitgaande Belgische transfer van het afgelopen jaar. En alle jaren voordien.

Over dure transacties gesproken: acht euro. Zoveel kost het kopje groene thee dat Youri Tielemans krijgt voorgeschoteld. Zou dat geld dienen om de security aan de ingang te vergoeden? Of is het normaal ...