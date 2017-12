Batshuayi vast in gouden kooi: ‘Batsman’ mag niet weg maar krijgt haast onmogelijke opdracht bij Chelsea

Michy Batshuayi zit gevangen in een gouden kooi. Meer dan waarschijnlijk kiest Chelsea-coach Antonio Conte vanmiddag voor Eden Hazard om de geschorste Alvaro Morata te vervangen. Maar ‘Batsman’ mag niet weg, zo lang er geen vervanger komt.

“Ik ga waar Chelsea me stuurt.” Dat was het mantra dat Michy Batshuayi vorig seizoen aanhield. De spits scoorde dan wel de goal die Chelsea de titel opleverde, hij kreeg maar één basisplaats in de Premier League en coach Antonio Conte noemde hem “een onafgewerkt product”. Maar Conte wilde wel met hem blijven werken en hield hem bij gebrek aan nieuwe spitsen in Londen. Geen probleem voor Michy, hij ging alleen maar weg als Chelsea hem wegstuurde.

In het begin van dit seizoen zag het ernaar uit dat Batshuayi eindelijk wat meer ging spelen. Hij kreeg twee basisplaatsen in de Premier League en scoorde in de Champions League tegen Qarabag en Atlético. In de League Cup lukte hij een hattrick tegen Nottingham Forest. Maar zijn concurrent Alvaro Morata presteerde beter in de Premier League en gaandeweg koos Antonio Conte onverkort voor de Spanjaard. Batshuayi was opnieuw veroordeeld tot bankzitten.

Toen Morata op 12 december te veel rugpijn had om te starten in Huddersfield, achtte Batshuayi zijn nieuwe kans gekomen. Maar Conte verviel in zijn gewoonte van vorig seizoen en koos ervoor om Eden Hazard als diepe spits te gebruiken. Chelsea won met 1-3 en Batshuayi kon opnieuw mokken op de bank. Hij haalde alleen nog de kranten door met een warmwaterkruik letterlijk de bank te verwarmen.

“Michy moet tonen dat hij beter is dan Morata of Hazard, zo simpel is het”, zegt Antonio Conte over de Belg. Batshuayi kreeg wel zijn kans vorige woensdag tegen Bournemouth in de League Cup, maar brak geen potten. Daarom staat zo goed als vast dat vanmiddag op Everton niet Batshuayi, maar Hazard de geschorste Morata vervangt. “We wonnen met 1-3 op Huddersfield en ik denk dat ik de beste beslissing nam te starten met Hazard, Pedro en Willian. Tegen Southampton deed ik hetzelfde.”

Batshuayi hoopt op een oplossing in januari, maar zijn contract loopt nog door tot 2021. En zo lang Chelsea geen nieuwe spits haalt, wil Antonio Conte niet van een vertrek van Batshuayi weten. Het ziet ernaar uit dat Batsman nog even in zijn gouden kooi blijft zitten.