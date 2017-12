De vergeten Belg in Clásico tussen Real en Barça: “Jammer dat jullie me nooit hebben gekend”

Kwissers, neem pen en papier bij de hand. 52 jaar na Bruggeling Fernand Goyvaerts debuteert Thomas Vermaelen vandaag in de Clásico. Maar welke twee andere Spaanse Belgen speelden ooit samen in de kraker tussen Real Madrid en FC Barcelona? De ene, Juan Lozano, kent iedereen. De andere, Alberto Bernardo, helemaal niemand. “Ik was een echte Belg en vind het jammer dat jullie me nooit hebben gekend.”