Spanje valt voor “Meneer Proper” Vermaelen, die waarschijnlijk start in de Clásico tegen Ronaldo en co

Voor het eerst sinds hij in de zomer van 2014 een contract tekende bij FC Barcelona, heeft Thomas Vermaelen (32) een grote kans om in de Clásico te starten.

Zijn concurrent Javier Mascherano is opnieuw fit, maar Vermaelen heeft de beste kaarten om naast Gerard Piqué aan de aftrap te staan. Hij speelde de laatste zes wedstrijden en maakte vijf keer de negentig minuten vol. In die zes wedstrijden maakte hij bovendien slechts vijf overtredingen. Dat levert hem in Spanje de bijnaam “Don Limpio” – Meneer Proper – op. In januari vertrekt Mascherano meer dan waarschijnlijk naar China en zou Vermaelen een plaats in de rangorde kunnen stijgen.

Bij Real Madrid is het afwachten of Gareth Bale terugkeert uit blessure. Hij speelde voor het laatst op 20 september. Cristiano Ronaldo staat wel aan de aftrap, bevestigde Madrid-coach Zinedine Zidane. De laatste keer dat Madrid de BBC – Bale, Benzema, en Cristiano – in stelling kon brengen, dateert van de vorige Clásico, op 23 april.