Fiat Chrysler roept 1,8 miljoen pick-ups terug

Fiat Chrysler roept bijna 1,8 miljoen voertuigen terug wegens een mogelijk defect met de parkeerstand van de automatische versnellingsbak. Het gaat om bepaalde pick-ups van Ram gebouwd tussen 2009 en 2016, zo heeft de Italiaans-Amerikaanse autobouwer vrijdag bekendgemaakt. De terugroepactie treft vooral de Verenigde Staten.

Door het defect is het mogelijk dat de automatische transitie van de pick-ups in bepaalde omstandigheden - voornamelijk bij aanhoudende hoge temperaturen - uit zichzelf uit parkeerstand gaat, zonder dat het rempedaal is ingeduwd of er zelfs een sleutel in het contact zit. Als de handrem dan niet aanstaat, kan het voertuig beginnen te rollen. “Het bedrijf heeft weet van zeven potentieel gerelateerde verwondingen en een klein aantal potentieel gerelateerde ongevallen”, luidt het in een mededeling.

Fiat Chrysler benadrukt dat niet alle Rams zijn getroffen: enkel modellen waarbij de versnellingen met een hendel aan het stuur worden bediend. De terugroepactie betreft dan ook vooral de VS (1,48 miljoen pick-ups), Canada (ongeveer 250.000) en Mexico (43.000). Buiten de NAFTA-vrijhandelszone gaat het om nog geen 15.000 wagens.