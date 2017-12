Vanaf 1 januari wordt bouwen 10.000 euro duurder, en dat hebben architecten geweten

“Vandaag was de helpdesk weer onbereikbaar. Ik hield het 45 minuten uit aan de wachtlijn.” Of: “Ik zal morgen wel weer om 4 uur opstaan om bouwaanvragen door de sturen.” De Vlaamse architecten kunnen niet lachen met de toegangsproblemen die het digitale loket voor bouwvergunningen ondervindt.

Die problemen komen voor een groot deel door de strengere energieprestatieregelgeving (EPB) voor nieuwbouwwoningen die op 1 januari van start gaat. Concreet verstrengen de nieuwe normen bijvoorbeeld de CO 2 -uitstoot van nieuwbouw. Veel architecten willen daarom nog voor het einde van het jaar bouwvergunningen indienen, als de nieuwe EPB nog niet geldt.

“Vanuit de sector werden al strenge normen voorgesteld”, zegt Pieter De Groote, communicatieverantwoordelijke van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) dat meer dan 3.000 architecten vertegenwoordigt. “De regering heeft die nog strenger gemaakt. Wij zijn daar niet tegen. Maar we komen nu op een niveau dat ook de manier van bouwen moet worden aangepast: kleiner bouwen, minder ramen en nog meer isolatie. Halfopen en open bebouwingen zullen de klant vanaf januari 5.000 tot 10.000 euro extra kosten. Logisch dus dat architecten vaart zetten achter de bouwvergunningen.”

Extra capaciteit

De NAV stelt bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) in gebreke en eist dat de capaciteit van het digitaal loket de komende week verhoogd wordt, om de vele aanvragen te kunnen verwerken. Volgens het netwerk had de minister van Omgeving die extra capaciteit beloofd. Daarnaast willen ze ook een schakeljaar voor de nieuwe EPB.

Schauvliege erkent dat het loket moeilijk toegankelijk is. “We hadden deze piek ­verwacht. Daarom hebben we architecten in de loop van november al gevraagd om bouwaanvragen voor 1 december in te dienen. Voor en na de werkuren is het trouwens iets makkelijker om toegang te krijgen tot het loket.”

Van de extra capaciteit wil de minister niet weten. “Het loket verdwijnt over anderhalve week”, aldus Schauvliege. “Vanaf 1 januari moeten alle bouwvergunningen worden ingediend bij het nieuwe omgevingsloket. Het zou dus gek zijn om nu extra kracht in te zetten.”

Ook het schakeljaar botst op een njet. “Wij voorzien geen overgangsperiode”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). “We willen dat alle nieuwe huizen toekomstbestendig gebouwd worden.”