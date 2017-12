Anderlecht-manager Van Holsbeeck maakt zich kwaad: “Ik ga niet de pispaal zijn”

Marc Coucke presenteerde zich als nieuwe baas van Anderlecht, maar officieel wordt hij pas op 1 maart voorzitter. Tot dan zit RSCA in een overgangsfase en net nu is er een cruciale transfermarkt. Alleen stelt manager Herman Van Holsbeeck dat hij geen knopen meer doorhakt en hij impliceerde: Als Michael Verschueren de sterke man wil worden, moet hij nu al zijn verantwoordelijkheid nemen.

Als Anderlecht nog wil meedoen voor de titel heeft het minstens een nieuwe spits, een spelmaker en een flankspeler nodig. Marc Coucke stelde formeel dat hij zich nog niet zal moeien. “De wet verbiedt dat. Tot maart ben ik voorzitter van Oostende en als Anderlecht straks een speler van Eupen koopt, zal iedereen zeggen dat ik dat doe om een degradatieconcurrent van KVO te verzwakken. Pas vanaf volgende zomer moei ik me met de Anderlecht-transfers.”

Iedereen kijkt dus nog naar Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck, maar die laatste trok grote ogen. “Ik lees dat Van Holsbeeck alle beslissingen gaat nemen, maar ik beslis voorlopig niets meer. Niets. Is dat duidelijk? Ik ben zelfs niet meer bevoegd om mijn handtekening te zetten onder een transfer. En ik hak zeker geen knopen door als ik niet gesteund word door de raad van bestuur. Anders ben je al dood voor het begint.”

Roger Vanden Stock is nog twee maanden voorzitter, maar die wil het beleid liever ook niet meer bepalen als hij straks aftreedt. Van Holsbeeck leek vooral Michael Verschueren te viseren die zijn 10 procent aandelen behield en naar voren komt als toekomstige sterke man. “Ik wil nog transfers doen, maar dan wil ik wel duidelijkheid. Aan wie moet ik verantwoording afleggen, wie gaat mij een enveloppe geven? Iemand van de aandeelhouders moet opstaan, maar ik weet niet of er dat veel gaan doen. Of Michael Verschueren dat moet doen? Waarom niet? Ik kan met iedereen samenwerken. Zo stapte ik vroeger naar Roger Vanden Stock en zei ik: een spits van 6, 3 of van 2 miljoen en hij steunde mij in de beslissing. Die steun wil ik nu ook van iemand krijgen.”

Welkom, Luc Devroe

Al zijn er ook geruchten dat Van Holsbeeck opgevolgd zal worden door Luc Devroe. Het klonk ook dat Van Holsbeeck zijn contract afliep in 2019. “Mijn contract is van onbepaalde duur”, counterde hij. “Mijn plan was te blijven tot juni 2020, maar als men mij nu al niet meer nodig heeft, dan stop ik wel. Ik verkocht mijn 1 procent aandeel en hoef niet meer in de frontlinie te staan. Maar op het einde van mijn carrière ga ik ook niet de pispaal zijn om dan in maart te moeten vertrekken. Als het nodig is, wil ik Devroe begeleiden, maar daar moeten we over vergaderen.”

Van Holsbeeck wil dus niet afgerekend worden als er transfers mislukken. Zijn uithaal is ook niet zo’n goed nieuws voor Anderlecht dat deze winter niet mag falen op de transfermarkt. “Kijk, mijn transferdossiers liggen klaar”, besloot Van Holsbeeck. “En ik praat elke dag met Vanhaezebrouck, maar nu zelf beslissingen nemen: no way.”