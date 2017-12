CD&V laat Francken vallen

Onwaarheden, nukkig gedrag en onvolledige informatie voor de premier brengen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in nauwe schoentjes. Na de heisa rond de mogelijke foltering van uitgewezen Soedanezen heeft Charles Michel het dossier naar zich toegetrokken. Ondertussen zegt coalitiepartner CD&V het vertrouwen in Francken gewoon op.

Als een geslagen hond zat Francken er gisterenmorgen op het kernkabinet bij. Hij had premier Charles Michel net zijn excuses aangeboden omdat hij donderdag op tv tegen hem was uitgevaren en ook op de daaropvolgende persconferentie moest hij door het stof. Zelfs vicepremier Jan Jambon tikte zijn partijgenoot op de vingers. Maar wie toen dacht dat het ergste voorbij was, had het mis.

Donderdag nog foeterde de staatssecretaris op VTM op Michel dat het absurd was te zeggen dat de uitwijzingen van Soedanezen tot eind januari waren opgeschort. “Er waren er ook geen gepland”. Maar in werkelijkheid wist Francken woensdagnamiddag al dat er wel nog vluchten waren, en had hij die geannuleerd – zonder de premier in te lichten. Michel verklaarde donderdag in het parlement op basis van de info die hij woensdagmorgen van Francken kreeg dat er inderdaad geen uitwijzingen gepland waren.

Het kwam allemaal bovenop de kritiek die Francken al kreeg omdat hij in september een beroep had gedaan op Soedanese ambtenaren om hier verblijvende illegale Soedanezen te identificeren en terug te sturen. Deze week kwamen getuigenissen naar buiten dat de betrokkenen door het dictatoriale regime meteen werden opgepakt en gefolterd. Of dat klopt en of Francken zoals hij beweerde bij de repatriëringen een beroep deed op de VN, zal moeten blijken uit een onafhankelijk onderzoek door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Francken had daar eerst de Dienst Vreemdelingenzaken mee belast, maar aangezien de DVZ zelf betrokken partij is, floot de regering de staatssecretaris ook daar terug.

#TheoLiegt

Francken mocht het gisterenavond in de Kamer gaan uitleggen. Hij gaf toe dat hij Michel na woensdagmorgen niet meer heeft gesproken, en dus niet heeft ingelicht over de geschrapte repatriëring. Dat hij daarna bleef verklaren dat er geen vluchten gepland waren, is volgens N-VA niet alleen feitelijk juist. Francken deed dat naar eigen zeggen ook om te vermijden dat nieuws over een uitwijzingsstop zou leiden tot een aanzuigeffect.

Op veel steun kan Francken bij zijn coalitiepartners niet rekenen. Michel hield er vanaf gisterennamiddag het zwijgen toe, maar maakte eerder al duidelijk erg pissed te zijn. Hij nam akte van de excuses van Francken, maar weigerde te zeggen dat hij ze aanvaardt.

CD&V ging veel harder op het gaspedaal staan. De partij vindt dat Francken niet alleen bewust belangrijke informatie heeft achtergehouden, maar ook de premier niet voldoende heeft ingelicht, waardoor die donderdag in het parlement onvolledige verklaringen heeft afgelegd. “Hij heeft de premier voorgelogen en moet opnieuw zijn excuses aanbieden”, zei CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri gisteren. CD&V vindt dat het vertrouwen geschonden is en dat Michel de zaak weer moet opnemen. Enkele CD&V’ers lanceerden gisteren op Twitter zelfs de hashtag #TheoLiegt. Niet min voor een coalitiepartner.

“Geen bewijzen”

Open VLD koos ervoor een bijrolletje te spelen. Maar dan wel nadat gewezen Eurocommissaris Karel De Gucht het ontslag van Francken had geëist. In Terzake herhaalde hij dat gisterenavond. “Liegen is het ergste wat je als politicus kunt doen. Dit is een heel gevaarlijke situatie”.

N-VA-voorzitter Bart De Wever bleef gisteren achter zijn goudhaantje – Francken is de populairste politicus in Vlaanderen – staan. “Er worden grote conclusies getrokken zonder dat er bewijzen zijn. Asiel en migratie is het moeilijkste beleid dat er is. Als je dan uitgescholden wordt, kan het je af en toe eens te veel worden”, verklaarde hij voor de tv-camera’s.

Door de onvoorwaardelijke steun vanuit de partij blijft Francken uit de wind. “CD&V kan roepen zoveel het wil: zolang N-VA haar vertrouwen niet opzegt in Francken, kan er hem weinig overkomen,” analyseert politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). De echte test wordt volgens hem het onderzoek naar de vermeende foltering. “Als blijkt dat de getuigenissen van de Soedanezen kloppen, dan kan het wel eens echt lastig worden voor hem.”