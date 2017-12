Vlaams restaurant neemt opmerkelijke maatregel: “Bord niet leeg? Dat is dan 2 euro extra”

Overpelt - Omdat ze al die voedselverspilling niet meer konden aanzien, hebben ze bij het Overpeltse restaurant Acaciahof een opmerkelijke maatregel ingevoerd. Wie zijn bord niet leeg eet, moet 2 euro meer betalen. “Meerdere emmers van vijftien à twintig liter gingen hier dagelijks de vuilnisbak in”, verklaarde restauranthoudster Isabelle Snoeckx in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1. De opbrengst van de maatregel gaat naar een goed doel.

“Om verspilling tegen te gaan: wat u neemt op het zondagbuffet, eet u op. Indien u te veel neemt en het niet op eet, wordt er 2 euro aangerekend”, staats sinds kort te lezen op een bord bij het Limburgse restaurant. “Wij schenken die 2 euro aan Wereldarmoede. Dank voor uw begrip.”

De maatregel was broodnodig, aldus Snoeckx. “Op zondag bieden wij buffet aan, vooral dan stelt het probleem zich. Meerdere emmers van vijftien à twintig liter gingen hier per dag de vuilnisbak in”, zei ze op Radio 1. “Ik zag halve borden die onaangeroerd waren, kinderen die total loss gingen...”

Het Acaciahof is lang niet het enige buffetrestaurant waar een extra vergoeding aangerekend wordt in het geval van overschotjes. Om nog een “duidelijker signaal” te geven schenken de uitbaters de opbrengst aan een goed doel. “Er wordt positief op gereageerd. Sommige mensen geven zelfs spontaan geld voor het goede doel, zelfs als ze alles hebben opgegeten. In januari leggen we het geld samen en kiezen we een goed doel uit.”

“Signaal om gedrag te wijzigen”

Isabelle Snoeckx gelooft ook niet dat er klanten zullen wegblijven door de maatregel. “We hebben de 2 euro nog niet moeten aanrekenen. De waarschuwing alleen is al genoeg. Het is duidelijk een signaal om gedrag te wijzigen. Ik denk dat we nu nog maar aan tien emmers afval zitten.”

Bij FoodWIN, een netwerk van organisaties die voedselverspilling bestrijden, zijn ze blij met het initiatief. “Een topidee én heel doeltreffend”, aldus woordvoerder Joris Depouillon. “In buffetrestaurants hebben mensen blijkbaar altijd schrik om te weinig op hun bord te hebben. Zeker tijdens de feestperiode vallen de remmen nog meer weg. Dagen van overvloed. Misschien moeten we dit soort buffetten in vraag durven te stellen.”