Vincent Van Quickenborne krijgt plots vuistslag in het gezicht: “Geen idee wat de man bezielde”

Kortrijk - Vincent Van Quickenborne, de Open VLD-burgemeester van Kortrijk, werd donderdagavond op straat aangevallen door een dronken man. “Ik houd er een pijnlijke kaak en een beschadigde bril aan over”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Het incident gebeurde donderdagavond laat, rond half elf. De 44-jarige Van Quickenborne had een bar bezocht in de Leiestraat, waar hij op een bepaald moment aangesproken werd door een dronken man. Toen de burgemeester de zaak uitstapte, werd hij achtervolgd door diezelfde man.

Eens buiten kreeg Van Quickenborne een vuistslag in het gezicht. “Ik houd er een pijnlijke kaak en een beschadigde bril aan over. Maar ik moest niet naar het ziekenhuis. Ik heb geen idee wat die man bezielde.”

De burgemeester, die vrijdag gewoon aan het werk kon, diende een klacht in tegen onbekenden. De politie is op basis van beelden van bewakingscamera’s in de buurt op zoek naar de dader.