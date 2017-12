Sportanker Maarten Breckx stapt in het huwelijksbootje met vriendin Lies

VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx (32) heeft zijn vriendin Lies Vandenberghe (26) ten huwelijk gevraagd. De twee leerden elkaar drie jaar geleden kennen op de redactievloer. Een jaar later sloeg de vonk over.

Lies Vandenberghe startte drie jaar geleden als stagiaire op de redactie van Royalty. Maarten Breckx werkte toen al voor de sportredactie van VTM NIEUWS.

“Af en toe moesten we samen werken of zagen we elkaar op een personeelsfeest”, vertellen ze. “Uiteindelijk sloeg de vonk een jaar later over.”

Huwelijk

Het koppel is intussen twee jaar gelukkig samen. En nu is het dus tijd voor de volgende stap. Afgelopen week vroeg Maarten Lies ten huwelijk in Malaga. “Het was de mooiste en emotioneelste dag van ons leven”, klinkt het.

De precieze datum van het huwelijk ligt nog niet helemaal vast, maar het koppel mikt op komende zomer.