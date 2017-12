Vlaamse regering schaft klein en groot beschrijf af: dit verandert er

Gedaan met klein en groot beschrijf. Wie in de toekomst een huis koopt, zal daar sowieso zeven procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen nacht beslist tijdens de laatste ministerraad van het jaar. Er wordt wel in een compensatie voor kleine huizen voorzien. “Het huidige systeem was achterhaald”, aldus minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD).

OVERZICHT. Dit heeft de Vlaamse regering vannacht beslist op de superministerraad

Het was Tommelein die af wilde van het onderscheid, waarbij je naargelang het kadastraal inkomen van je huis 10 of 5 procent van de aankoopwaarde aan de staat moet.

Nu zal iedereen zeven procent registratierechten moeten betalen. Voor kleinere huizen (van minder dan 200.000 euro) is er wel een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. Daardoor zullen de registratierechten voor kleine huizen minder dan vijf procent bedragen.

Bart Tommelein. Foto: fred debrock

“Zo veel mogelijk mensen kans geven om huis te kopen”

“Het verouderde kadastraal inkomen speelt nu geen rol meer”, aldus Tommelein. “Er komt één globaal lager tarief voor de gezinswoning, met een extra korting voor een bescheiden woonst. We willen zo veel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen. Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energierenovatie uitvoert in de gezinswoning, krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug.”

Meeneembaarheid

Het principe van ‘meeneembaarheid’ voor de gezinswoning blijft wel overeind. Wie in het verleden al een woning kocht en een nieuwe woning koopt, kan de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen. “Ook na deze hervorming kan je wat je al betaald hebt dus terug of verrekend krijgen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. Nieuw is dat dit plafond voortaan wordt geïndexeerd. Het werd immers ingevoerd in 2002 en werd sindsdien niet meer aangepast.”

Energetische Renovatie

Mensen die hun gezinswoning grondig renoveren, worden extra beloond. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een Ingrijpende Energetische Renovatie uitvoert, betaalt in plaats van zeven slechts zes procent registratierechten en krijgt daarbovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro). Een Ingrijpende Energetische Renovatie is een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie,... volledig vervangen worden én minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

“Vandaag kan je buurman of -vrouw de helft of het dubbele aan registratierechten betalen, voor een huis dat weinig verschilt van dat van jou. Of betaalt iemand met een veel duurder huis maar een kleiner kadastraal inkomen (KI), minder dan iemand die een goedkoop appartement koopt”, zegt Tommelein. “We stappen af van dit onrechtvaardig en totaal verouderd systeem. Er komt één verlaagd tarief voor de gezinswoning, met een forse korting voor wie een bescheiden woning of appartement koopt. Als je weet dat 92 procent van de appartementen – waar vaak singles, jonge gezinnen, of gepensioneerden wonen – vandaag onder het groot beschrijf valt, betekent dat dat we met onze hervorming meer mensen de kans geven een eigen woonst te kopen.”

Verdwijnen bouwgrond

Nog een aanpassing. Wie de bestemming van zijn bouwgrond ziet veranderen in landbouw- of natuurgebied, krijgt daarvoor op dit moment een schadevergoeding van 80 procent van de waardevermindering. De Vlaamse regering vond dat te weinig en heeft dat bedrag opgetrokken naar 100 procent.