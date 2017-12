Sneeuw op Kerstmis en Nieuwjaar? Daar moeten we niet meer op rekenen

In december heeft Vlaanderen gedurende enkele dagen te maken gekregen met sneeuwval. Maar meer daarvan moeten we voorlopig niet verwachten. Een witte Kerst en een wit Nieuwjaar zitten er dus zo goed als zeker niet in.

Zaterdag begint grijs met nevel en lage bewolking. De nevel trekt geleidelijk wat op, maar het blijft meestal zwaarbewolkt met soms kans op motregen. De maxima stijgen tot 6 à 7 graden in de Hoge Venen en tot lokaal 10 graden in het westen van het land.

Zondag verwachten we opnieuw veel lage wolken en grijs weer met soms motregen. Op de Ardense hoogten is het lokaal nevelig. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in het westen en het centrum.

Maandag - kerstdag - blijft het overwegend droog. Vaak is het nog bewolkt, maar toch vergroot de kans op een paar opklaringen. Het is aanhoudend zacht met maxima van 4 tot 9 graden.

Dinsdag regent het eerst. In de loop van de dag wordt het wisselvallig met soms opklaringen en enkele buien, maar dikwijls ook droog weer. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.

Woensdag en donderdag is het wisselvallig met een aantal buien. In de Ardennen krijgt de neerslag een winters karakter. Maxima tussen 2 en 7 graden.

Vrijdag verwachten we meestal veel wolken met perioden van regen of buien. Het wordt winderig. Het kwik stijgt opnieuw een paar graden bij maxima van 4 tot 9 graden.

De kans op sneeuw rond de nieuwjaarsperiode is zeer klein. De kans op een vrij zacht en winderig weertype met perioden van regen of buien lijkt het grootst.