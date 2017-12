Gerucht van de dag: “PSG heeft absoluut monsterbod klaar voor ex-speler van Genk”

Dat Paris Saint-Germain in het geld zwemt en dat ook nog eens graag uitgeeft… Het is oud nieuws. Maar dat de Franse topclub een monsterbod wil uitbrengen op een ex-speler van Genk, dat is nieuw. PSG zou volgens Italiaanse bronnen liefst 170 miljoen euro veil hebben voor Lazio-speler Sergej Milinkovic-Savic.

Het is de krant Corriere dello Sport, gebaseerd in Rome, die met het gerucht naar buiten komt. “Supermanager” Jorge Mendes zou ingeschakeld zijn om de transfer rond te krijgen en, niet erg verrassend, zouden ze bij Lazio van hun stoel gevallen zijn door het bod van de Parijzenaars. Enkel Neymar en Kylian Mbappé kostten tot nu toe meer.

Het zou van de Serviër ook de duurste uitgaande transfer maken in de Serie A. Dat record staat nu op naam van Paul Pogba, die voor 110 miljoen van Juventus naar Manchester United trok. Toevallig zijn ook die twee topclubs sterk geïnteresseerd in Milinkovic-Savic, die dit seizoen al zeven keer scoorde voor het team van Jordan Lukaku en uitgegroeid is tot de sleutelspeler bij Lazio.

Lazio-coach Simone Inzaghi deed er op zijn persconferentie vrijdag nog alles aan om zijn diamant op te hemelen. “Ik ben altijd blij met interesse in onze spelers, dat wil zeggen dat we het goed doen”, aldus de broer van Milan-legende Filipo. “Hij is nog maar 22 jaar en doet het uitstekend, dus die interesse is normaal. Ik hoop stiekem dat hij beter wordt dan Pogba, die toch een van de beste ter wereld is.”