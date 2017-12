Vlaamse leerkrachten vinden dat leerlingen op school enkel Nederlands mogen spreken

Een grote meerderheid van de Vlaamse leerkrachten vindt dat leerlingen op school geen andere taal mogen spreken dan het Nederlands. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van de Universiteit van Gent.

De onderzoekster bevroeg bijna achthonderd leerkrachten in een vijftigtal scholen in Antwerpen, Genk en Gent. Driekwart van hen vindt dat leerlingen op school enkel Nederlands mogen spreken.

Een derde is er ook van overtuigd dat het goed is om leerlingen te straffen als ze op de speelplaats of in de refter toch een andere taal spreken.

“Die leerkrachten doen dat met de beste bedoelingen”, zegt onderzoekster Reinhilde Pulinx. “Ze geloven dat een gebrekkige kennis van het Nederlands de oorzaak is van de slechte schoolprestaties van hun leerlingen.”

Negatieve spiraal

Opvallend: de leerkrachten die het hardst vasthouden aan het gebruik van enkel Nederlands op school hebben minder vertrouwen in hun leerlingen en zijn minder overtuigd dat hun leerlingen goed hun best willen doen.

En dat brengt een negatieve spiraal op gang. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat leerkrachten die weinig vertrouwen hebben in hun leerlingen automatisch ook lagere verwachtingen hebben. En dat leidt er dan weer toe dat leerlingen minder goede schoolprestaties neerzetten, aangezien ze zich aanpassen aan de verwachtingen.

“We stoten hier op de paradox dat het beleid erop gericht is om alle leerlingen kansen te geven om het goed te doen op school, maar door die dynamiek krijgen we net een tegenovergesteld effect”, aldus Pulinx. “Leerkrachten worstelen daarmee omdat ze zien dat hun leerlingen eigenlijk niet voldoende vooruitgaan en ze zijn op zoek naar een andere aanpak, maar die is nu nog niet voorhanden.”

Basiskennis Nederlands

Volgens de onderzoekster zijn leerkrachten wel steeds meer op zoek naar andere manieren om met meertaligheid om te gaan en wordt meertaligheid ook positiever benaderd, zoals in het GO en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Zij vindt dat we moeten afstappen van het idee dat leerlingen eerst perfect Nederlands moeten kennen vooraleer ze hun schoolcarrière kunnen beginnen. “Ze moeten een basiskennis hebben van het Nederlands die ze dan in de loop van hun schoolloopbaan kunnen verbeteren”, klinkt het.