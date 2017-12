Tom Van Dyck haalt na 11 jaar nog één keer zijn Alain Van Dam-lach boven

Op de nacht van vrijdag op zaterdag hielden niemand minder dan Tom Lenaerts en Tom Van Dyck Eva De Roo gezelschap. Ze hielpen haar om wakker te blijven tijdens haar nachtshift van de Warmste Week.

Luisteraar Julie vroeg om nog één keer de allerbekendste lach van Vlaanderen te mogen horen voor het goeie doel. Namelijk die van Alain Van Dam uit ‘Het Eiland’. Acteur Tom Van Dyck maakte zich klaar en schraapte zijn keel… om de lach maar liefst 30 seconden aan te houden. En hij doet dat niet vaak meer, want de laatste keer dat hij zijn Alain-lach bovenhaalde was op Music For Life in 2006.