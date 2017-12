Bondscoach Roberto Martinez kiest zijn beste elf Clásico-spelers en maakt enkele opvallende keuzes

Om 13u00 barst de voetbalgekte opnieuw los in Spanje. Real Madrid geeft dan in het Bernabeu grote rivaal FC Barcelona partij in de Clásico. Als vooruitblik vroeg Eleven Sports aan bondscoach Roberto Martinez om zijn “mixed XI” te geven, een basiselftal gevuld met spelers van beide teams. En dat leverde een toch wat opvallend resultaat op. Zo kiest de Spanjaard Thomas Vermaelen boven Sergio Ramos en Jordi Alba boven Marcelo. Er is ook geen plek voor Toni Kroos.