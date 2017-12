Nationale Bank waarschuwt Belgen voor de gevaren van de bitcoin

Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank van België , wil de Belgen waarschuwen voor de gevaren van de bitcoin. “Wie erin investeert, kan zware verliezen lijden”, zei hij in ‘De Vrije Markt’ op zender Eén. “Laten we ophouden met de bitcoin een munt te noemen. Dat is het niet.”

“In tegenstelling tot de euro wordt de bitcoin niet als betaalmiddel gegarandeerd door een centrale bank of overheid. De bitcoin is speculatief. Wie erin investeert, kan zware verliezen lijden”, aldus Smets, die bezorgd is omwille van de mogelijke gevolgen voor de financiële stabiliteit wereldwijd. “Ook al zijn de risico’s op dat vlak momenteel nog klein.”

Koopkracht

Ook de koopkracht van de bitcoin kan niet gegarandeerd worden, vervolgt Smets. “De Europese Centrale Bank garandeert de prijsstabiliteit van de euro, bij de bitcoin is dat niet het geval.”

Smets staat niet alleen. Ook het hoofd van de Duitse financiële autoriteit waarschuwde zaterdag in een interview met de krant Bild dat de handel in de virtuele munt bitcoin kan leiden tot een “totaal verlies”. “Dit zijn erg speculatieve processen met de mogelijkheid van een totaal verlies”, aldus voorzitter Felix Hufeld.

Cryptovaluta zijn een digitaal uitwisselingsmedium dat gebruikmaakt van cryptografie om transacties te beveiligen, nieuwe munteenheden te creëren en transacties te verifiëren. Sinds het begin van het jaar is de bitcoin sterk in waarde gestegen: van ongeveer 1.000 Amerikaanse dollar tot bijna 20.000 dollar, om kort voor Kerstmis in de richting van 12.000 dollar te vallen. Hoe hoger de koers van de bitcoin ging, hoe luider de waarschuwende stemmen uit de politieke en bancaire wereld klonken. De afgelopen dagen hebben politici en economen opgeroepen tot een regulering van de bitcoin.

Digitale euro

Toch is er volgens Smets een toekomst voor “een” digitale munt. “Een digitale euro, waarom niet? We moeten de innovaties en de efficiëntiewinsten die dat kan opleveren voor het betalingsverkeer omarmen.”