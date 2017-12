VRT krijgt geen extra kanaal voor Ketnet Jr.: “Gemiste kans”

Bumba en co. Een van de toppers op Ketnet. Foto: Ketnet - Studio 100

De VRT krijgt geen extra kanaal voor Ketnet Jr. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, zei minister van Media Sven Gatz zaterdag bij de toelichting van de afgelopen nachtelijke superministerraad van de Vlaamse regering.

De VRT had aan de Vlaamse regering een extra lineair kanaal gevraagd voor Ketnet Jr. Maar de Vlaamse regering wil dat de VRT de digitale kaart trekt.

“Gezien het snel afnemend belang van lineaire televisie ten voordele van het online kijken, is een bijkomend televisiekanaal voor de VRT geen duurzame keuze voor de toekomst”, aldus minister Gatz. “We vragen de openbare omroep, zoals ook opgenomen in de beheersovereenkomst, volop in te zetten op digitale programmatie. Ook voor de allerkleinsten.”

“Gemiste kans”

“Een gemiste kans voor de allerkleinsten”, zo reageert de openbare omroep zaterdag in een korte reactie. “Het team van Ketnet en VRT betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het licht niet op groen te zetten voor een Ketnet Jr.-kanaal. Voor ons telt ieder kind. Het is onze opdracht hen zo goed mogelijk te bedienen.”

Het voorstel voor een eigen kanaal voor Ketnet Jr. kon volgens de VRT rekenen op een breed draagvlak vanuit het onderwijs, de culturele sector, de wetenschappelijke wereld, het middenveld en de productiesector. “Ondanks deze gemiste kans wensen we hen te bedanken voor deze steun.”