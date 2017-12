Thomas Vermaelen start voor Barcelona in de Clásico, één grote verrassing bij Real Madrid

Het is weer tijd voor dé voetbalwedstrijd der voetbalwedstrijden: El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona. Deze keer staat er een Belg van bij het eerste fluitsignaal tussen de lijnen want Thomas Vermaelen mag starten van Ernesto Valverde. De Rode Duivel kijkt onder andere Cristiano Ronaldo in de ogen. Bij Real valt wel de naam van Mateo Kovacic op, die de voorkeur krijgt op Gareth Bale, Isco en Marco Asensio.

Valverde beloont de 32-jarige Rode Duivel voor zijn sterke prestaties van de voorbije wedstrijden en verkiest hem boven Javier Mascherano, die op de bank zit. Barcelona rekent zoals gebruikelijk op zijn sterren Lionel Messi en Luis Suarez om Real pijn te doen. Bij de Koninklijke raakt Cristiano Ronaldo zoals verwacht fit. De Portugees sukkelde de voorbije dagen met een kuitblessure, maar is dus voldoende hersteld.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Casemiro, Kovacic; Ronaldo, Benzema

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Vermaelen, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho; Messi, Suarez

Het Real van trainer Zinédine Zidane moet in een ongetwijfeld zinderend Bernabeustadion de drie punten proberen thuis te houden tegen Barça, in een wedstrijd die ook overschaduwd wordt door de politieke spanningen in Spanje en de Catalaanse verkiezingen van afgelopen donderdag. In de stand kijkt Real - weliswaar met een wedstrijd minder op de teller - reeds tegen een achterstand van elf punten aan op leider Barcelona.

LEES OOK (N+): De vergeten Belg in Clásico tussen Real en Barça: “Jammer dat jullie me nooit hebben gekend”

LEES OOK: Bondscoach Roberto Martinez kiest zijn beste elf Clásico-spelers en maakt enkele opvallende keuzes