Kerstactie Pro League op recordkoers, truitje van Club Brugge-speler meest gegeerd

Brussel - De negende editie van de kerstactie van de Pro League heeft halverwege de veiling van gesigneerde spelerstruitjes, evenementen en andere items net iets minder dan 45.000 euro opgebracht. Dat maakte de Pro League zaterdag bekend.

Vorig jaar rondde de jaarlijkse kerstactie tijdens zijn recordeditie halverwege net de kaap van 45.000 euro. De Pro League lijkt goed op weg om in de buurt te komen van het recordbedrag van 92.300 euro dat de kerstactie vorig jaar ophaalde voor Damiaanactie.

Het truitje van Ruud Vormer is na vijf dagen veiling het meest gegeerd. Voor het shirt van de aanvoerder van Club Brugge wordt nu al 760 euro geboden. Christian Benavente (Charleroi), Wesley Moraes (Club Brugge), Geoffry Hairemans (Antwerp) en Hans Vanaken (Club Brugge) vervolledigen de top vijf. De overige spelers in de top 10 zijn allemaal spelers van Club Brugge. Het populairste shirt uit de Proximus League is dat van Irvih Cardona (Cercle Brugge).

Het favoriete item is de VIP-experience voor de achtste finales van de Champions League, dat voorlopig aan 2.000 euro over de toonbank gaat.

Dit jaar gaat de opbrengst van de voetbalveiling, met onder meer de truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en Proximus League in het aanbod, naar de Belgian Homeless Cup (BHC). Bieden kan nog tot donderdag 28 december (13u00).