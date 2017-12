Vincent Kompany staat verrassend weer in de basis bij Manchester City

Manchester City ontvangt op de negentiende speeldag in de Premier League Bournemouth, aftrap om 16u. Bij City staat Vincent Kompany verrassend weer in de basis.

Kompany viel een tweetal weken geleden andermaal uit, dit keer met een spierblessure. In de derby tegen United (1-2 winst) moest de centrale verdediger aan de rust in de kleedkamer blijven, sindsdien stond de Rode Duivel weer aan de kant. Even leek het een nieuwe (lange) revalidatie te zullen worden maar al snel doken hoopgevende berichten op waardoor de kapitein na twee wedstrijden toch weer zijn plaats mocht innemen in de verdediging. Goed voor zijn achtste wedstrijd dit seizoen.

City (52 punten) voert de stand in Engeland autoritair aan, voor eerste achtervolgers Manchester United (41 ptn), Chelsea (38) en Liverpool (34). Bournemouth staat pas zestiende met zestien punten.