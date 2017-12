Sterke Vermaelen geeft visitekaartje af in Clasico, zijn kinderen gaan helemaal uit de bol: “Ik blijf hier”

The Verminator is helemaal terug, en hoe. Thomas Vermaelen stonde de voorbije weken al steevast in de basis en dat was in de Clásico tegen Real Madrid niet anders. De Rode Duivel startte voor de vierde keer in La Liga dit seizoen en bleef opnieuw foutloos. Met Vermaelen als basisspeler slikten de Catalanen maar één doelpunt in alle competities.

In de topper tegen Real Madrid kenden Barcelona een moeilijke eerste helft, maar het hield wel de nul tegen de grote rivaal. Na de pauze pakte de leider in de competitie de controle over, het won uiteindelijk met 0-3. Een nieuwe clean sheet voor doelman Ter Stegen, met dank aan zijn defensie. Vermaelen en Piqué verstaan elkaar goed en lijken voor langer tijd het vaste centrale duo te worden. Op Twitter regende het dan ook lofbetuigingen voor de herboren Vermaelen.

0 - Barcelona have not lost any of their 15 La Liga games with Thomas Vermaelen (W12 D3). Test. pic.twitter.com/m5M5GQaPgU — OptaJose (@OptaJose) 23 december 2017

Vermaelen left Arsenal so that he can save Barcelona in el clasico. This is how you make it in life — Ahmad (@ahmadf_o) 23 december 2017

Vermaelen, once again stands out as one of the best on pitch. It was a stupid and expensive signing at the time, 90% of the time injured, yet there he was, in a 3-0 win at the Bernabéu.



Football… — Rafael Hernández (@RafaelH117) 23 december 2017

Vermaelen vs Real Madrid:

90 Minutes played

2 Clearances

0 Times Dispossessed

90% passing accuracy



Solid display by the former Arsenal captain pic.twitter.com/POYfdz4znF — Shaz (@MysticMO11) 23 december 2017

Vermaelen hasn’t played a Classico in his life and straight BOSSED. — OJ Tracey (@sensomnoire) 23 december 2017

Ter Stegen, absolutely massive. Sorry United fans but best goalkeeper in the world. Barcelona's back line bent a few times but didn't break. I'll be the first to eat my words about Vermaelen. Been rock solid *knocks on wood*. Alba stepping it up this season, Pique great match. — Roy Nemer (@RoyNemer) 23 december 2017

Vermaelen was fantastic today.

Didn’t expect such performance. I hooe he builds on this & becomes even better. — Zain Younus (@Zainyounus96) 23 december 2017

Onze landgenoot slikte dit seizoen nog maar één doelpunt als basisspeler, toen het 1-1 gelijk speelde tegen Valencia. In de Copa del Rey en de Champions League kwam Vermaelen respectievelijk twee keer en één keer in actie, telkens zonder een doelpunt te moeten incasseren. Malaga slaagde er wel in om tweemaal te scoren tegen Barcelona, maar toen viel de Rode Duivel pas 18 minuten voor tijd in.

Ten huize Vermaelen werd uiteraard ook gekeken naar de Clasico. De fanclub van papa Vermaelen was alvast op post en had er duidelijk zin in, zo toonde Polly Parsons op de sociale media.

Daddys #1 Fan Club Een bericht gedeeld door Mrs Vermaelen (@pollyroseparsons) op 23 Dec 2017 om 6:03 (PST)

De speler zelf reageerde na de match tevreden bij Eleven Sports. “Als je van het veld stapt met een 0-3 overwinning, dan ben je blij. Eerste helft stonden we onder druk en hebben we hard moeten werken om de nul te houden. Tweede helft speelden we beter, creëerden we kansen en winnen we met 0-3. Dit is één van de grootste wedstrijden ter wereld, als voetballer droom je ervan deze te spelen. De titelstrijd is wel nog niet beslist, we zijn halfweg. De weg is nog lang.” Heeft Vermaelen er eigenlijk aan gedacht in de winter andere oorden op te zoeken? “Bij een club als Barcelona is er veel concurrentie. Het zal altijd moeilijk zijn om een basisplaats af te dwingen, maar ik werk hard. Ik wil zeker niet vertrekken in de winter.”