Het “kattenplan”: alle katten moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden (in het belang van de dieren zelf)

Alle katten geboren na 1 september 2014 moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden. Eigenaars krijgen tot 1 januari 2020 om aan de verscherpte regels over de sterilisatie van katten te voldoen. Dat besliste de Vlaamse regering tijdens de afgelopen superministerraad op voorstel van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

De gewijzigde regels bepalen onder meer dat nieuwgeboren katjes gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor de leeftijd van 5 maanden, of voor verhandeling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kweker.

Een uitzondering is enkel mogelijk indien de kat naar een andere erkende kweker of het dierenasiel gaat. In die asielen moeten katten gecastreerd/gesteriliseerd worden voor ze een nieuwe eigenaar krijgen. Katten niet afkomstig uit Vlaanderen vallen ook onder de regels: een geïmporteerd dier ouder dan vijf maanden moet bijvoorbeeld binnen de 30 dagen na aankomst een knipje krijgen.

Wie in de toekomst katten wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker moeten aanvragen. Voorts moeten steden en gemeenten een kattenplan opstellen om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. “We willen vat krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf”, dixit Weyts. “Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel dieren eindigen op de straat of in het asiel.”

De controle op de nieuwe regels zal gebeuren via de kattendatabank. De dierenarts moet er de kat registeren en aangeven of de ingreep gebeurd is. Boetes zijn mogelijk voor wie zich niet aan de regels houdt. De huidige regels bepalen voor sterilisatie/castratie dat iedereen die een kat verkoopt of weggeeft, het dier eerst moet laten steriliseren of castreren.