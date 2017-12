Barcelona en Messi zorgen voor unieke prestaties, Ronaldo-fans kijken best weg bij deze statistieken

Cristiano Ronaldo zal vannacht ongetwijfeld niet goed slapen. De fiere Portugees ging zaterdag pijnlijk met 0-3 onderuit in de Clásico tegen FC Barcelona en lijkt de titel in La Liga te mogen vergeten. Bij de Blaugrana scoorde bovendien Lionel Messi, die veel betere statistieken liet noteren dan zijn eeuwige rivaal.

De klinkende overwinning in Bernabeu zorgt ervoor dat Barcelona al veertien punten meer heeft dan Real in de stand in La Liga. De Catalaanse topclub zorgde bovendien voor een unicum. Voor de allereerste keer in hun geschiedenis wonnen ze voor het derde opeenvolgende seizoen hun uitwedstrijd in Madrid. Barça sluit het jaar af met 120 competitiedoelpunten, niemand in Europa doet beter. Enkel PSG rondde voorlopig ook de kaap van de honderd goals.

For the first time Liga history, Barcelona win their away league match versus Real Madrid 3 seasons in row. #RMAFCB — Gracenote Live (@GracenoteLive) 23 december 2017

Barcelona end 2017 with 120 goals scored in 39 La Liga games this year

Most goals scored in Europe’s top 5 leagues in 2017:

120 Barcelona

103 Paris SG

97 Monaco, Man City

96 Real Madrid

92 Napoli pic.twitter.com/QCPKO6zHsW — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 23 december 2017

Messi scoorde het tweede Barcelonese doelpunt vanaf de stip, goed voor zijn 54e doelpunt van het jaar. Daarmee lijkt hij op dit moment op weg om topscorer van 2017 te worden.

Most goals scored in 2017 in Europe's top 5 Leagues:



Lionel Messi (54)

Cristiano Ronaldo (53)

Robert Lewandowski (53)

Edinson Cavani (53)

Harry Kane (50)



Harry Kane still has 2 games left. pic.twitter.com/Nbg6IZdh0I — Squawka Football (@Squawka) 23 december 2017

De Argentijn zit nu aan zeventien competitiedoelpunten tegen Real Madrid. Geen enkel speler doet beter. Daarnaast is er ook het feit dat Messi de enige is die in tien opeenvolgende La Liga-seizoenen minstens vijftien doelpunten heeft gescoord. En met zijn beslissende pass voor de 0-3 van Aleix Vidal noteerde hij zijn 200e assist in alle competities voor Barça.

200 - Lionel Messi has provided his 200th assist for Barcelona in all competitions. Extra-terrestrial. pic.twitter.com/FZIJbLPRZE — OptaJose (@OptaJose) 23 december 2017

Maar misschien wel de belangrijkste vraag van de dag: hoe deed Messi het in vergelijking met Ronaldo in de Clásico? De Argentijn won de wedstrijd, scoorde één keer en gaf één assist. Dat is alleszins een pak beter dan de nullen van CR7. Messi was ook naast die basisstatistieken individueel de betere van de Portugees. Hij creëerde liefst negen kansen, tegenover slechts eentje voor Ronaldo. Die laatste kon ook maar één van zijn vijf pogingen kadreren. Messi? Drie op vier. Bovendien was ‘De Vlo’ veel actiever met 50 op 57 geslaagde passes. Ronaldo gaf slechts 27 passes in totaal…

#ElClasico contribution

Lionel Messi

Completed 50/57 passes, 9 chances created, 1 assist

4 shots, 3 on target, 1 goal



Cristiano Ronaldo

Completed 22/27 passes, 1 chance created

5 shots, 1 on target pic.twitter.com/GjJQ8PueKl — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 23 december 2017

