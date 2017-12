Het 10-stappenplan van Marc Coucke bij Anderlecht: njet tegen Eurostadion

Op zijn eerste – massaal bijgewoonde – persconferentie als nieuwe eigenaar van Anderlecht liet Marc Coucke (52) al in zijn kaarten kijken. En daarbij is één zaak meteen duidelijk: hij is niet van plan om met Anderlecht naar het Eurostadion te verhuizen, als dat er al komt. Coucke wil voor paars-wit een eigen voetbaltempel bouwen en die zelf exploiteren. Hij weigert dus de dwingende hand die Ghelamco-baas Paul Gheysens hem aanreikte. Schadeclaim van 70 miljoen of niet.