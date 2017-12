Vrouw overleden na val in vijver in Sint-Kruis

Brugge - Een 61-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Sint-Kruis, deelgemeente van Brugge, is zaterdagochtend overleden na een val in haar vijver. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar konden de vrouw niet meer reanimeren.

Haar partner kon de vrouw zaterdagochtend niet vinden, waarna hij samen met een buurvrouw een kijkje ging nemen in de tuin. Daar troffen ze het lichaam aan: de vrouw was blijkbaar onwel geworden en in de vijver gevallen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en poogden de vrouw nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.