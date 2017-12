Levenloze lichaam van trucker gevonden bij omstreden transportbedrijf in Wingene

Wingene - Op de terreinen van transportfirma Krismar in Wingene is vrijdagochtend het levenloze lichaam aangetroffen van een Poolse truckchauffeur. De man kwam om het leven door CO-vergiftiging, afkomstig van een gasvuurtje in zijn cabine.

Transportfirma Krismar kwam al in opspraak in 2012: toen lieten twee Polen het leven in een brand in een loods. Het tweetal leefde in mensonterende omstandigheden, en werd toen omschreven als “slachtoffers van sociale dumping”.

Simon Bekaert, schepen in Tielt, reageert bij Focus-WTV scherp op het nieuws, en vraagt de sluiting van het bedrijf. “De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft Krismar eerder al naar de correctionele rechtbank van Brugge doorverwezen voor mensenhandel en huisjesmelkerij”, aldus Bekaert, die er ook op wijst dat de rechter de zaak juridisch kan opdoeken omwille van ontdoken RSZ-bijdragen en te weinig betaalde lonen.

Dit is nu al de vierde (!) Pool op zes jaar tijd die het leven laat op de bedrijfssite van sociale dumpingkampioen Krismar NV in Wingene. Opdoeken die handel ! @Wingene https://t.co/wbbycL8IaJ — Simon Bekaert (@Simonbekaert) 22 december 2017