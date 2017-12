Zwaar verdict voor Anderlecht: Onyekuru na operatie enkele maanden buiten strijd

Anderlecht moet topschutter Henry Onyekuru voor lange tijd missen. Na een eerste medisch onderzoek blijkt de Nigeriaanse Everton-huurling een gescheurde mediale band te hebben overgehouden aan een botsing met Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge. Een operatie dringt zich op en daarna volgt een revalidatieperiode van minstens enkele maanden. Of hij dit seizoen nog in actie komt, is nog niet duidelijk. Na het uitvallen van Najar is de zware blessure voor Onyekuru een nieuwe opdoffer voor de getormenteerde recordkampioen.

“De medische staf van RSCA meldt na uitvoerig medisch onderzoek dat Henry Onyekuru zijn mediale band heeft gescheurd”, schrijft paars-wit op zijn website. “Onyekuru zal spoedig worden geopereerd. De medische staf staat in nauw contact met zijn moederclub Everton om te bepalen waar de Nigeriaan onder het mes zal gaan.”

Met negen competitiedoelpunten is Onyekuru dit seizoen de clubtopschutter bij Anderlecht. Tegen Eupen moest hij na 77 minuten met erg veel pijn naar de kant nadat hij in een duel met doelman Van Crombrugge geraakt werd aan de knie.

Nieuwe opdoffer

Voor Anderlecht is het de tweede kwetsuuropdoffer op amper enkele dagen tijd. Deze week raakte immers ook bekend dat Andy Najar een operatie aan zijn hamstring moet ondergaan en daardoor opnieuw enkele maanden buiten strijd zal zijn. De Hondurese international beleefde maandagavond weinig plezier aan zijn wederoptreden bij de beloften. Na amper vier minuten moest hij het veld geblesseerd verlaten. Medische beeldvorming wees uit dat het terug om een hamstringblessure gaat en dat een operatie onafwendbaar is. De 24-jarige rechterflankspeler, sinds januari 2013 aan de slag in Brussel, kwam dit seizoen nog maar in twee wedstrijden in actie voor Anderlecht.

Aanvallende versterking

Het uitvallen van Onyekuru zal de roep om aanvallende versterkingen bij coach Hein Vanhaezebrouck alleen maar groter maken. Na de overname van de club is het echter onduidelijk hoe Anderlecht komende maand de wintermercato zal aanpakken. Omdat Marc Coucke eerst nog KV Oostende moet verkopen vooraleer hij zijn voorzittersmandaat bij RSC Anderlecht kan opnemen, is er een transitieperiode gecreëerd om de overgang af te ronden. Coucke strijkt zo pas op 1 maart in het Astridpark neer, waardoor Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck onduidelijke maanden in het verschiet heeft.

Coucke maakte immers al snel duidelijk dat hij zich tijdens de komende wintertransfermercato nog niet met de Anderlechtse transferwinkel wil en kan bemoeien. Van Holsbeeck eist dan weer duidelijkheid en steun van de raad van bestuur vooraleer er voortgewerkt kan worden. “Ik beslis niets meer zolang ik niet gesteund word door de bestuursleden”, liet HVH vrijdag duidelijk verstaan.

Foto: BELGA

Foto: BELGA