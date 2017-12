Chadli loopt na kwartier al nieuwe blessure op na rentree

Nacer Chadli ligt opnieuw in de lappenmand. De Rode Duivel van West Brom maakte vandaag op het veld van Stoke City zijn rentree na een blessure, maar hij moest na amper een kwartier al terug naar de kant met een nieuwe blessure aan de dij. Meer dan waarschijnlijk moet de middenvelder de drukke eindejaarsperiode.

Eind november raakte Nacer Chadli geblesseerd aan de dij. Dit weekend maakte hij zijn rentree voor West Brom op het veld van Stoke City. WBA-coach Alan Pardew bracht de Rode Duivel op het veld, maar na amper een kwartier herviel Chadli weer in zijn oude blessure. De kans is groot dat hij de drukke eindejaarsperiode in de Premier League opnieuw langs de zijlijn zal moeten beleven. Op de koop toe verloor West Bromwich Albion naast zijn sterkhouder ook de match met 3-1 waardoor het in de gevarenzone blijft hangen.

Chadli was niet de enige Belg die vandaag zijn rentree maakte. Ook Vincent Kompany verscheen weer op een voetbalveld na een kwetsuur. De aanvoerder van Manchester City begon meteen in de basis en maakte de met 4-0 gewonnen match tegen Bournemouth zonder veel problemen rond. Maar overtuigen deed ‘Vince The Prince’ echter niet.