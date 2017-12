Bejaard koppel betrapt met 24 kilo wiet heeft wel héél opvallende verklaring voor illegale lading

Een bejaard koppel dat afgelopen dinsdag door de politie van de Amerikaanse staat Nebraska aan de kant werd gezet met bijna 30 kilo marihuana in hun auto, heeft een wel heel bijzonder verklaring gegeven voor hun illegale lading. Volgens het duo waren ze op weg “om de kerstsfeer te verspreiden”.

De 80-jarige Patrick Jiron en zijn 70-jarige echtgenote Barbara werden dinsdag door de verkeerspolitie van het district York in de staat Nebraska aan de kant gezet voor een routinecontrole. De agenten roken “rauwe marihuana”, en onderzochten de pick-uptruck van het koppel. Daarbij vonden de agenten 27 kilogram hoogwaardige marihuana in de wagen, ter waarde van ongeveer 280.000 euro.

Elderly couple claims marijuana was for Christmas presents https://t.co/aCNGKuhJE0 pic.twitter.com/HyrTJfHcvz — York News-Times (@yorknewstimes) 20 december 2017

Het koppel uit Noord-Californië was naar eigen zeggen op weg naar Vermont (helemaal aan de andere kant van de Verenigde Staten), de marihuana was bedoeld om daar “uit te delen als kerstcadeaus”. Patrick Jiron werd gearresteerd “voor het bezit van illegale substanties met de bedoeling die te distribueren” en is intussen weer vrij op borgtocht, zijn echtgenote moest om medische redenen niet achter de tralies. Verschillende Amerikaanse staten hebben het bezit van marihuana gelegaliseerd, maar Nebraska hoort daar niet bij.