Puigdemont wil terug naar Spanje (als minister-president)

De Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont heeft de Spaanse regering gevraagd om naar Spanje te mogen terugkeren voor de openingssessie van het Catalaanse parlement op 23 januari.

Puigdemont, tot oktober minister-president van Catalonië, dreigt in Spanje nog steeds gearresteerd te worden voor het organiseren van een illegaal onafhankelijkheidsreferendum. Hij verblijft momenteel in een zelfgekozen ballingschap in België.

Bij de regionale verkiezingen van afgelopen dinsdag behaalden de separatistische partijen een parlementaire meerderheid. Maar op dit moment is het onduidelijk of Puigdemont en de andere leiders van de onafhankelijkheidsbeweging de openingszitting van dat parlement zullen kunnen bijwonen.

‘Ik wil zo snel mogelijk terug naar Catalonië. Meer nog: ik wil eigenlijk nu meteen terug’, zegt Puigdemont aan het persagentschap Reuters. ‘Het zou goed nieuws zijn voor Spanje.’

Op de vraag of hij op tijd terug zal zijn voor de eerste zitting van het nieuw verkozen parlement, die ten laatste op 23 januari moet plaatsvinden, zegt Puigdemont dat zoiets niet meer dan logisch zou zijn. ‘Als ze mij niet toelaten om ingezworen te worden als minister-president, zou dat ongezien zijn voor de Spaanse democratie.’

‘Ik sta aan het hoofd van de regionale regering, en als de Spaanse staat het resultaat van de verkiezingen respecteert, zal dat ook zo blijven’, voegde de Catalaan er nog aan toe.

Puigdemont had de Spaanse regering eerder al opgeroepen tot een gesprek om de plooien tussen de turbulente regio en de autoriteiten in Madrid glad te strijken. Naar eigen zeggen is hij bereid om naar elk voorstel van premier Mariano Rajoy te luisteren, zelfs als het niet zo ver zou gaan als de onafhankelijkheid van Catalonië.